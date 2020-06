Gest șocant, în Capitală! Un bărbat s-a spânzurat de un copac, la intrarea în Parcul IOR

Trupul unui barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a fost gasit, in aceasta dimineata, spanzurat de un copac, la intrarea in Parcul IOR, din Capitala. Trupul barbatului a fost descoperit de un paznic. Acesta a sunat imediat la 112, iar la fata locului au ajuns echipaje de la politie si ambulanta.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, barbatul ar fi fost mort de cateva ore bune. In ciuda manevrelor de resucitare, medicii au fost nevoiti sa declare decesul.

Trupul barbatului a fost dus la IML.

Momentan, nu se cunoaste identitatea acestuia.