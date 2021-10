„Dan Vîlceanu ca premier va continua distrugerea Romaniei, începută de predecesorul său, Florin Cîțu. O să reușim și mai departe. Problema noastră este că avem doar 10% din ponderea Parlamentului. Demiterea lui Cîțu este o alianță punctuală, poate și alegerea noului premier, alături de USR și PSD. Noi căutăm un premier tehnocrat, au mai fost cazuri precum Mugur Isărescu. Totuși, nu îl vedem pe Dacian Cioloș premier.

Fiecate partid poate propune un nume din afara formațiunii. Cîțu este un atac la adresa democrației, din păcate, o să rămână senator. Mergem la consultări, așteptăm propunerile din partea lui Iohannis. Vom face și un dialog cu celelalte formațiuni politice. În funcție de desfășurarea evenimentelor, avem planul A și planul B. Nu suntem convinși de numele propuse, singurul nume este Florin Cîțu, din cât am auzit. Orban spunea că PNL mai are o propunere, și făcea semne către el. Doamna Alina Gorghiu are ieșiri extremiste. Ea poate fi cel mult o glumă bună, în niciun caz propunere de premier. PNL are oameni competenți care pot ocupa funcția de premier, dar nu sunt pe placul lui Iohannis și Cîțu. Există în fiecare județ membrii PNL cu care se poate discuta. De ce nu sunt pronovați oamenii valoriși, nu știu să vă dau o explicație. România are nevoie de stabilitate. Am trimis mesajul către Cotroceni încă din luna decembrie, văd că Iohannis procesează cam greu. Au trecut 9 luni, poate a ajuns mesajul la destinatar. E o propunere de om pe care l-am descoperit în spațiul public, care a lucrat la ONU, domnul Călin Georgescu. Discutăm cu celelalte formațiuni să vedem ce spun și celelalte partide. Suntem deschiși la dialog. Și Cioloș împărtășește valorile românești, cred că nu l-a părăsit sentimentul național”, a declarat George Simion.