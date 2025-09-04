Președintele AUR, George Simion, a anunțat că cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul său împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan vor fi votate duminică, ”nu luni când era normal”.

”Regimul “democratic” face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)”, a scris George Simion, într-o postare pe pagina sa de Facebok.