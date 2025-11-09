"Avem în fața noastră niște oameni care ne-au furat dreptul de a alege. Ne-au furat dreptul la alegeri democratice, au anulat alegerile pe 6 decembrie, l-au denigrat în fel și chip pe omul care a câștigat aceste alegeri, pe domnul Călin Georgescu, și ne-au furat alegerile în luna mai.

E greu să îți revii după un asemenea șoc, că oamenii și-au pus încrederea în noi. Ne luptăm până la capăt. Aș vrea să vă întreb pe voi astăzi, aici: am avut dreptate să-l susținem pe domnul Călin Georgescu?

Avem dreptate să nu divizăm votul suveranist și să o susținem pe doamna Anca Alexandrescu?

În al 12-lea ceas, când mulți spun că nu mai este nicio șansă, noi o să le demonstrăm că se poate", a declarat George Simion.