Simion, reacție fulger după decizia CCR: „Demisia – un gest onorabil!. Susținem guvernarea cu Georgescu premier" - VIDEO. Lulea: „Nu cred că Bolojan este un om de onoare.”

Marius Lulea și george Simion / Foto: Inquam Photos
Marius Lulea și george Simion / Foto: Inquam Photos

Atacuri în rafală ale liderilor AUR, după ce Curtea Constituțională a respins pachetul de măsuri al pensiilor speciale. Liderul George Simion îi cere demisia lui Ilie Bolojan, în timp ce prim-vicepreședintele suveraniștilor, Marius Lulea, nu crede că premierul "este un om de onoare", care să-și respecte promisiunea făcută inițial de a pleca dacă acest proiect este respins.

"DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan. a scrus George SImion pe Facebook, la doar câteva minute după anunțarea deciziei CCR. 

Simion a mai precizat că susține orice formulă de guvernare care îl are ca premier pe Călin Georgescu, indiferent dacă AUR face sau nu parte din respectiva formulă. 

"Sincer să fiu, nu cred că există onoare la nivelul clasei superioare politice, nu cred că Ilie Bolojan este un om de cuvânt, de onoare, tocmai de aceea și-a asumat poziția, știind că legea va fi respinsă. Poporul român este o victimă a acestei bătălii între instituții", a afirmat și Marius Lulea, într-o intervenție la Realitatea Plus.