"DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan. a scrus George SImion pe Facebook, la doar câteva minute după anunțarea deciziei CCR.

Simion a mai precizat că susține orice formulă de guvernare care îl are ca premier pe Călin Georgescu, indiferent dacă AUR face sau nu parte din respectiva formulă.

"Sincer să fiu, nu cred că există onoare la nivelul clasei superioare politice, nu cred că Ilie Bolojan este un om de cuvânt, de onoare, tocmai de aceea și-a asumat poziția, știind că legea va fi respinsă. Poporul român este o victimă a acestei bătălii între instituții", a afirmat și Marius Lulea, într-o intervenție la Realitatea Plus.