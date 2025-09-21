„Suntem o țară bogată care astăzi se împrumută pentru că are o clasă politică, are un guvern incapabil să dezvolte România și care nu știu decât să taie. Și măcar dacă ar tăia de la pile, de la amante, de la relații, măcar dacă ar face o reorganizare administrativă care să revigoreze țara. Dar nu, Nicușor Dan a spus că poate după alegerile locale din 2028.

Dacă intri iar în niște alegeri, înseamnă că nici în 2032 nu mai faci nimic. Singura soluție este să ajungem cât mai repede la alegeri anticipate. Nu putem accepta toate abuzurile în datorarea României.

Vedeți ce pățește și domnul Călin Georgescu pentru „vina” de a fi câștigat pe bune alegerile prezidențiale. Datoria noastră este să cerem cu toții, sub orice formă de protest pașnică, poate proteste ingenioase, plecarea acestui guvern, plecarea lui Nicușor Dan. Și, odată ce Macron va dispărea din funcție, sunt convins că și românii vor putea să redevină o democrație”, a declarat George Simion pentru Realitatea Plus.