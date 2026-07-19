George Simion, mesaj de forță din Italia: Nu vă pierdeți speranța, vom avea alegeri anticipate – VIDEO

Publicat 19 iul. 2026, 11:17 Sursă Realitate Plus

„Nu vă pierdeți speranța!” Este mesajul transmis de George Simion românilor de pretutindeni. Aflat în Italia, liderul AUR a declarat că actualul Guvern nu mai are soluții și că România va avea alegeri anticipate.

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