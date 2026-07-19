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Politica· 1 min citire

George Simion, mesaj de forță din Italia: Nu vă pierdeți speranța, vom avea alegeri anticipate – VIDEO

George Simion (AUR)

George Simion (AUR)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 11:17
SursăRealitate Plus

„Nu vă pierdeți speranța!” Este mesajul transmis de George Simion românilor de pretutindeni. Aflat în Italia, liderul AUR a declarat că actualul Guvern nu mai are soluții și că România va avea alegeri anticipate.

Nu trebuie să renunțați. În curând vom avea alegeri anticipate. Ei nu au nicio soluție. Va trebui să ne mobilizăm în fiecare localitate, în fiecare centru de vot, mult mai bine decât data trecută, că data trecută au adus autocare… nu români, dar care nu erau români. Voi sunteți cei mai români, de asta sunt azi și mâine alături de cei din Catania și sunt mereu lângă românii din Italia. Mulțumim din suflet!, a afirmat liderul suveranist în fața susținătorilor din Italia.

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