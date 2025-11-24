”Ultima oară când am venit la voi era Festivalul Recoltei, ne-au chemat cei de la Asociația Tânărului Fermier Olt, și m-a supărat să văd atâția fermieri disperați de lipsa pieței de desfacere.

Chiar dacă aveți un ministru al Agriculturii de aici, din Olt, problema asta nu se rezolvă. Fermierii de aici, din Isbiceni și din alte zone legumicole nu au unde să își vândă marfa pentru că acționariatul la superamrketurile de aici, din Olt, și din toată țara, în mare parte nu mai este românesc și preferă produse din altă țară decât produsele fermierilor români.

Erau disperați de lipsa de irigații, erau disperați de lipsa de infrastructură în agricultură, de dobânzile cămătărești la care sunt obligați să se împrumute de la an, la an.

Vreau să vă zic că dacă mulți dintre ei mai aveau o speranță să nu ia din nou drumul Italiei, a Spaniei, cred că cu noile taxe și impozite anunțate de acest guvern criminal și-au pierdut și ultima speranță.

Ipozit pe magazii, 50% din impozitul pe clădiri, impozit pe solarii, pentru că mergea foarte bine agricultura, exact ce era nevoie, impozit pe pătule, impozit pe cana de apă. Impozit pe păture pentru că probabil ei sunt găinari, atât știu ei să facă. Este ultimul lor gest de disperare și trebuie noi, ca ultima speranță a poporului român să de opunem împotriva acestor impozite hoțești.

E un oltean de-al vostru cu care sigur vă mândriți, Adrian Păunescu, care are niște versuri cutremurătoare și potrivite pentru ceea ce fac ei cu impozitele pe pătule, pe soalari și pe magazii.

Zilnic, statul ne înşală,

Plătind birocraţia mondială,

Că am ajuns o biată colonie

Şi numele nici nu ni se mai ştie.

Şi ne distruge cine ne repară,

Ca să ne pierdem numele de ţară,

Nu mai avem nici şcoli şi nici spitale,

Dar tot plătim la taxe infernale.

De-a pururi, România la răscruce,

Nimic pe-aicea nu se mai produce

Şi facem liniştiţi ce ni se cere,

Cu oameni mai puţini ca ministere.

”Impozitați și lacrima, și ploaia!” Din păcate un alt oltean de-al vostru, prientenul meu Virgil Hoțu, a făcut și taxa asta pe soare. Și avem și impozit pe apa care curge de sus, pe apa de ploaie, pe apa pluvială, impozit pe soare.

”Taxați adânc și morții din morminte! Tot poetul săracul spune.

Nu-i logic să nu puneţi nişte biruri

Pe nou născuţi ce nu ştiu cum îi cheamă,

Lucraţi neiertător şi echitabil,

Impozitaţi şi laptele de mamă”.

Au ajuns să facă și asta, pe mame și pe nou-născuți pentru că nu le mai ajungeau banii. Domnule Bolojan, domnilor miniștri, domnilor de la PNL, PSD, UDMR și USR, soluțile le aveți și vă sunt la îndemână, și nu înseamnă să luați de la oamenii care și așa sunt sărmani.

Taxați marile companii, măriți redevențele sau se supără OMV-ul pe voi și vă taie macaroana? Tăiați banii pentru partidele politice, nu mai mințiți românii!

Nu vă lasă AUR să tăiați sinecurile și pensiile speciale? Aveți toată puterea! Nu mai luați de la oamenii sărmani a căror ultimă speranță este să emigreze.

Dacă tot vrea Ilie Bolojan reforme, să taie numărul de primari, să nu taie de la mame și de la nou-născuți. Reduceți la 300 numărul de parlamentari dacă vreți să faceți ceva, de acolo începeți voi reforma, nu 400 și un pic, că poporul român când a mers la referendum și a pus ștampila nu a votat 400 și un pic”, a transmis George Simion, la Conferința Județeană de Alegeri AUR Olt.

Președintele AUR a vorbit și despre victoria lui Călin Georgescu din primul tur al prezidențialelor din data de 24 noiembrie 2024, și l-a transmis un mesaj artizanilor anulării alegerilor.

”V-ați bătut joc de noțiunea de democrație! Acum un an, românii au ieșit și au pus ștampila pe Călin Georgescu și voi ați anulat alegerile, să vă fie rușine Nicușor Dan Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu!”, a mai spus George Simion.