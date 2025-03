„Înțeleg că s-au petrecut fapte reprobabile, nu aș vrea să intru în ele pentru că suntem în Postul Paștelui. Sincer, sunt dezamăgit de faptul că am eșuat în relația cu Gigi Becali. Cu nea Gigi îmi pare rău pentru că l-am găsit la mănăstiri, l-am găsit la slujbe, făcând rugăciuni, ieșind din acea ipostază pe care eu am văzut-o doar public, înjurând, comportându-se urât față de jurnaliști, față de femei, față de alți cetățeni români.

Eu am insistat să reintre în politică, în viața publică, și am greșit, am stârnit niște chestiuni care se dovedesc a fi reprobabile.

Domnul Gigi Becali a făcut niște afirmații în spațiul public și, repet, e postul Paștelui, dar domnul Becali nu mi-a dat niciun ban niciodată mie. La partid a făcut un împrumut legal la notar de 100.000 de euro. Nu știu despre ce 700.000 de euro e vorba, nu a transferat niciun ban către partid.

Apar multe instituții ale statului, multe diversiuni, noi putem fi acuzați de diferite chestiuni. Rog instituțiile statului să își facă datoria. În declarația mea de avere, în orice transfer bancar, în orice relație economică, politică asociativă rog instituțiile statului să investigheze. Noi le stăm la dispoziție, pentru că la un alt post de televiziune s-au inventat semnături false, de la persoane decedate, așa-zisi voluntari AUR și fel de fel de diversiuni. Nu vreau să fiu implicat în așa ceva, nu am primit niciun ban.

Anca Alexandrescu răspunde jignirilor lui Gigi Becali: „Este un comportament jenant pentru un parlamentar”

Sunt convins că toată lumea și-a făcut declarațiile de avere conform legii. Fiecare leu trebuie declarat, noi am respectat legea partidelor politice, regulile electorale, acest lucru fiind confirmat de Curtea de Conturi și alte instituții ale statului român. Stăm la dispoziție cu orice detaliu pentru oricine, dar astfel de manipulări, că aș fi primit eu bani, că s-au dat 700.000 de euro către AUR sau către George Simion nu sunt adevărate și trebuie să vorbească toată lumea cu facturile pe masă, cu plățile pe masă, că doar nu trăim în junglă. Fiecare leu cheltuit, unde a fost cheltuit și pentru ce, ca să fim corecți.

Mai mult decât atât eu nu vreau să intru în polemici cu nea Gigi sau cu oricine altcineva, mă știu curat, știu că nu am luat niciun ban și nici nu voi lua eu personal, iar partidul, dacă este finanțat, este finanțat conform legilor electorale.

Nu există așa ceva în contabilitatea AUR. Cei care au ajutat la Pechea au făcut-o separat de partidul AUR, pentru că partidul AUR nu putea face acest lucru conform legii partidelor politice. Deci nu există astfel de sume și rog toate instituțiile statului să investigheze până la ultimul leu.

Chiar și chestiunea aia cu nunta a fost exagerată, pentru că nea Gigi venise să-mi spună că nu vine la nunți și să mă întrebe dacă vreau să-mi dea bani. I-am zis că nu vreau să iau bani, tu dă-mi brânză, dacă ai oi. Acum să vii după doi-trei ani și să reproșezi lucrul ăsta nu este ceva tocmai creștinesc. Dar repet, nu vreau polemici cu nimeni, este opțiunea lui, nu i-am reproșat, nu i-am zis nici ieși afară din partid sau rămâi în partid, nu i-am zis nimic. Eu îmi iau soția, mă duc la mormântul sfânt în Israel la acest sfârșit de săptămână, mă duc să iau binecuvântare”, a spus George Simion la Realitatea Plus.

George Simion intervine în scandalul vizelor pentru români în SUA. Ce s-ar afla, de fapt, în spatele acestei amânări de la Casa Albă