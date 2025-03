Mesajul liderului suveraniștilor se referă la faptul că această amânare a vizelor pentru românii care vor să meargă în Statele Unite ale Americii are drept motiv, printre altele, anularea alegerilor din țara noastră. George Simion a vorbit despre mesajel clare transmise atât de Donald Trump cât și de JD Vance.

Ne amintim recent că vicepreședintele SUA a spus că decizia de anulare a alegerilor din România a fost luată pe baza suspiciuni șubrede.

Liderul AUR mai adaugă aceasta nemulțumire a Casei Albe față de decizia luată în țara noastră ar sta la baza faptului că până în momentul de față nu se mai vorbește despre eliminarea vizelor pentru Statele Unite deși până la finalul acestei luni ar fi trebuit ca acest pas să fie făcut.

Any delay of 🇷🇴’s inclusion in 🇺🇸Visa Waiver Program could mean losing a huge opportunity to #Romania’s foreign relations and regain our place in the international community.



Undemocratic actions of the Romanian government may cost us much more than we could imagine.