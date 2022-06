"Eu comemorez raptul Basarabiei de 10 ani (...) am organizat în 2012, pe Calea Victoriei, o manifestație identică cu cea din 28 iunie 1940, și atunci și în 2012 românii au îngenuncheat pentru că au pierdut Basarabia. Eu, spre supărarea unor colegi de-ai mei de atunci, am spus imediat după intrarea în Parlament ceea ce spune o lume întreagă, faptul că Vladimir Putin e un criminal și unii colegi, de exemplu doamna Șoșoacă, care era atunci în grupul nostru parlamentar a zis că nu este așa, că e foarte urât din partea mea să zis așa ceva. Am o activitate de luptă împotriva propagandei moscovite și, repet, niște oameni care cred că pot scoate orice mesaj în spațiul public și-au imaginat ce pot lipi de mine eticheta asta de prorus. (...) Probleme cu mine este că nu sunt nici progerman, nici profrancez", a afirmat George Simion.

Diana Șoșoacă a fost exclusă din AUR în februarie 2021, fiind acuzată că urmează strategia partidului. În mai multe ieșiri publice, senatoarea independentă a afișat poziții și mesaje pro-ruse.