„Noi am venit cu ajutoare, aici în comuna Pechea, dar și să muncim, alături de oamenii ăștia amărâți. Avem, în prezent, 300 de membri AUR aici în Pechea, cu care scoatem nămolul din case. Vor veni și utilaje grele care să ne ajute. E criză! Stăm prost chiar și la roabe: nu avem. Am intrat pe străzi și în case care nu au fost vizitate deloc de niciun politician. Este senatorul Matieș aici. M-am săturat de staregii și de cei care își dau cu presupusul, de la biroul din București. Trebuie mers la talpa țării și pus mâna pe lopată. Acum curățăm o moară, care nu se califică la ajutorul de 10.000 de lei de la stat, pentru că este vorba de o firmă. Am pus bazele bucătăriei de campanie, ne-am luat salopetele, cizmele și ajutăm fiecare cum putem, fiindcă asta e important acum. Am renunțat la campanie și am donat banii, pentru că, sincer, nu este momentul de campanie. Au venit membri AUR de la Gorj, din Suceava, Iași, din aproape toată țara. Trebuia să se ocupe de mult Guvernul să faca baraje si diguri. Aici oamenii stau cu frică. Acel baraj, la Suhurului, ar fi trebuit de multă vreme construit. Acum încărcăm tot noroiul și avem TIR-uri cu materiale de construcții pentru comuna Pechea.

George Simion a întrerupt evenimentul de prezentare a candidaților AUR la parlamentare și le-a cerut participanților mobilizarea generală. Ce plănuiește liderul AUR

Fac un apel la meseriașii și producători: e nevoie de materiale de construcții. Apă și alimente au tot primit, dar sunt mulți oameni care încă stau cu nămolul în casă. Unele case sunt distruse total, e momentul să veniți în ajutorul acestor oameni. Le dăm materiale de construcții celor care își mai pot repara casa, fiindcă la cele de chirpici e mai greu. Vor doar o cămăruță și să se apuce de treabă. La Vadu Roșa e zona inundabilă, e nevoie de infrastructură critică, pentru că, an de an, o vom lua de la capăt, cu inundațiile. E un ocean de durere în zonele afectate de inundații. E nevoie să ne unim forțele. E nevoie să fim alături de acești oameni. Suntem doar 300 de colegi, dar e nevoie de mult mai mult”, a declarat George Simion.