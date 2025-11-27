Declarația liderului suveranist vine în contextul unui scandal recent izbucnit, după ce Universitatea Athenaeum din București a confirmat că Moșteanu nu a fost niciodată student la instituție, contrar informațiilor din CV-ul său publicat în perioada în care ocupa funcții guvernamentale.

„Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu trebuie să-și dea demisia. Astăzi! Dacă acest guvern mai vrea să fie credibil, nu poate menține în funcția de ministru al Apărării un om care a mințit public legat de studiile sale, care a pretins că a studiat la o universitate unde nici măcar nu a fost student. Trebuie ca USR-ul să facă ceea ce a predicat: oameni noi în politică, o nouă viață politică cu oameni corecți.

Nu e posibil ca cei care predicau curățenia în spațiul public să aibă astfel de reprezentanți. Nu este posibil să banalizăm răul. În actualul guvern, da, fac parte vicepremieri care au primit condamnări cu închisoare, face parte un ministru de Finanțe care a păcălit statul, având firme care nu și-au plătit corect dările la ANAF.” a declarat George Simion în clipul postat pe Facebook.

„Cerem demisia ministrului Moșteanu care a mințit că a absolvit o universitate unde nici măcar nu a fost student. NU imposturii în funcții publice!”, a scris George Simion pe pagina de Facebook.