Mai mult, Simion susține că Flutur are un întreg domeniu însă acesta este trecut pe numele unui prieten.

„Nu vrei a faci putina puscarie? Asa meritati. Confiscarea averilor ilicite. Tu și toți bandiii care au furat România”, își începe George Simion videoclipul postat pe rețelele de socializare.

Multi dintre voi dragi prieteni l-ați nominalizat pe Gheorghe Flutur că vreți să îi vedeți averea. Gheorghe Futur are câte o pensiune în fiecare regiune importantă din județul Suceava. Am ajuns la Gura Humorului, acasa în Bucovina, unde el pretinde că are doar 30 de arii din tot acest complex, mascat jumate în complex turistic. Îl ține sub proprietatea, sub aliasul prietenului lui din copilărie din comuna Botușana, un modest inginer silvic.” spune Simion în relatarea de la fața locului.

Apoi, liderul AUR îl întâlnește pe inginerul silvic, care îi explică faptul că el este proprietarul complexului turistic. Prietenul lui Gheorghe Flutur este apoi supus unui tir de întrebări din partea lui Simion:

Teroarea în care trăiesc românii din Anglia: Se tem să mai iasă din case sau să vorbească românește. "I-am auzit pe vecini. Vor să-mi dea foc la casă că sunt imigrant"