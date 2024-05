Pe lista de vorbitori alături de vlogerul Andrei Șelaru apar nume grele, precum adjunctul secretarului de stat al SUA, invitați din Ucraina și din alte state membre NATO.

Selly a devenit un model pentru tineri, deși stilul de viață este unul controversat. Acesta a provocat mai multe accidente rutiere, iar recent a rămas fără permis după ce a gonit pe autostradă cu peste 200 de kilometri la oră.

Selly a negat însă orice legătură cu Mircea Geoană în exclusivitate la realitatea plus. Vloggerul a mai spus că a fost invitat la eveniment să vorbească în numele tinerilor despre problemele din mediul online.

"Nu exista nicio legătură cu Geoană sau staff-ul sau. Nu am fost eu sunat de la NATO, am fost invitat oficial de cei care reprezintă acest eveniment și nu au legătură cu Geoană. Nu fac campanie pentru nimeni", a spus Selly la Realitatea PLUS.

Nu este prima vedetă cu care Mircea Geoană încearcă să atragă voturi. Fostul jucător de fotbal Giani Kiriță a postat un videoclip pe internet în care prezintă cea mai recentă carte a adjunctului NATO. Și interpreta de muzică populară, Elena Merișoreanu i-a promovat cartea în mediul online.