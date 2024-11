"Cred ca generalul Ciuca va ajunge în finală pentru că are un partid in spate, are o armată la nivel local. Marii beneficiari ai alegerilor locale au fost PNL si PSD, care au peste 85% din cele mai bine de 32.00 de primării din țară, de aceea cred că generalul Ciucă va intra în turul 2," a afirmat generalul (r) Gabriel Oprea.

"Geoană are profil de președinte, dar nu are un partid mare în spate, nu are reprezentanți în secțiile de votare. Este o junglă politică, trebuie să ai oameni care să se bată pentru tine și în secțiile de votare, dacă nu ești atent, în noaptea votului ți se pot fura voturi.



Noaptea votului este o luptă crâncenă, alegerile prezidențiale se clădesc pe emoție și pe ură, dar trebuie și vigilentă, de aceea este foarte importantă armata politică, primarii, reprezentații în secțiile de votare.



Reper, părerea mea este că în turul doi ajung, indubitabil, Marcel Ciolacu și generalul Nicolae Ciucă", a mai precizat liderul UNPR, în exclusivitate la Realitatea Plus.