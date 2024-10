"Misiunea generalului Ciucă este să dea mesaje puternice și să adune dreapta ți să-și maximizeze șansele de a intra în turul 2. Era normal ca PNL și gen. Ciucă să preia din zbor speculația că PSD are un aranjament cu Simion și probabil că vor marșa pe asta până la finalul campaniei.

Eu cred că în acest moment, după cum arată toate sondajele, este foarte clar că Marcel Ciolacu ajunge în turul 2.

Teoretic, sunt 3 candidați care pot intra alături de el: Nicolae Ciucă, George Simion si Mircea Geoană.

Geoană are profil de președinte, dar nu are mașinăria de partid în spate. Simion este foarte efficient, AUR a acaparat toată această zonă de suveranism și se luptă cu șanse, speculând orice, am spus că Becali le va aduce un plus.

Cu toate acestea, cu experiența pe care o am, eu spun că în turul 2 va intra generalul Ciucă, fiindcă are un partid mare și cu experiență în spate, are o mașinărie de partid. Cred că finala va fi între Ciolacu și Ciucă", a explicat Gabriel Oprea în exclusivitate la Realitatea Plus, în emisiunea "Tunurile pe politicieni".