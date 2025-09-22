Un general dezertor a avertizat că Moscova pregătește un atac de tip greyzone asupra Poloniei înainte de Crăciun cu scopul de a testa reacța NATO și de a provoca instabilitate politică în Europa. Informația, transmisă prin intermediului unui aliat est-european în timpul Târgului de Armament de la Londra a declanșat discuții urgente în Marea Britanie și SUA.

Portrivit surselor, ar fi vorba despre o lovitură limitată non-nucleară care să rămână negabilă și care să creeze confuzie fără a declanșa automat un răspuns militar masiv. Avertismentul vine în contextul unei serii de provocări rusești la granițele NATO. Trei avioane MIG-31 capabile să transporte rachete hipersonice au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar 19 drone rusești au pătruns în Polonia, iar una a traversat 10 kilometri în interiorul României.

Polonia a activat articolul 4 al tratatului NATO ceea ce a dus la o ședință de urgență a consiliului Atlanticului de Nord și la desfășurarea de avioane britanice Typhoon și forțe aliate pentru misiuni de apărare pe flancul estic. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara este mai aproape de un conflict militar decât oricând după al doilea război mondial.

Analiștii consideră că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie clasică de război hibrid - provocări economice și militare cu cost redus, menite să erodeze unitatea și resursele NATO fără a declanșa o confruntare directă.

Kremlinul acuză NATO de „aţâţarea tensiunilor”. Ostilitățile, la cote maxime după intruziunea MIG-urilor rusești în Estonia