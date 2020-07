Gabriela Firea, pe șantier: Lucrările la Pasajul Doamna Ghica progresează. Se lucrează la foc continuu”

”Ochiul vigilent sporeste munca! Sunt des pe santiere, pentru a dinamiza activitatea. Lucrările la Pasajul Doamna Ghica progresează. Se lucrează la foc continuu, pentru a respecta termenele asumate și a finaliza lucrările în aceasta toamnă.

Proiectul reprezintă o prioritare pentru noi, analizându-se zilnic progresul lucrărilor, astfel încât să nu existe sincope în realizarea acestui obiectiv extrem de important pentru cetățenii municipiului București.

In prezent, am finalizat coloanele si zidurile de sprijin ale rampei Pipera și am demarat lucrările pentru suprastructura culeei, care intr-un termen foarte scurt va prinde contur pentru susținerea tablierului.