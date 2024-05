„Nu îmi doresc să am o trambulină politică, sunt mai mult decât onorată prin pozițiile politice pe care le am: primvicepreședinte al PSD și președinte al organizației București, categoric nu îmi doresc nici dacă m-ar ruga domnul Ciolacu personal vreodată să iau această poziție de președinte PSD, nu voi face acest lucru și vă spun și de ce: consider că societatea românească nu este pregătită la modul real pentru ca aceste funcții de number 1 în stat sau în partid să fie ocupate de femei”, a spus Gabriela Firea.