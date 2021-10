Firea cere, într-un mesaj pe Facebook, ca directorul Termoenergetica să fie demis. Dacă va fi menținut în funcție ”înseamnă că asta e politica nouă față de cetățeni!”, subliniază fostul edil al Capitalei.

”Dacă eu sau un om din subordinea mea am fi făcut o afirmație similară, eram linșați!”, a mai scris senatoarea PSD.

”Acest domn impertinent, care îi umilește pe bucureșteni, este membru PNL sectorul 1. Se numește Claudiu Crețu și a fost uns de Nicușor Dan director peste instituția care trebuie să asigure apă caldă și căldură. Nu numai că nu și-au respectat promisiunea din campania electorală, de a avea agent termic pe 28 septembrie, dacă va fi ales primar Nicușor Dan, dar nici nu sunt în stare să înlocuiască țevile vechi, să facă revizii în timp util, să rezolve avarii urgent, dacă tot s-au cocoțat în astfel de funcții cu maximă răspundere!

Prin munca mea și a echipei mele au pe tavă 300 milioane de euro pentru reabilitarea rețelei de termoficare. Nu au fost în stare să aducă măcar 1 euro în plus, în acest an, dar nici să cheltuie în beneficiul cetățenilor suma obținută de noi.

Este din rău în mai rău în Capitală! Dar primarul își consumă timpul și se răfuiește prin instanțe, ca pe timpul când era ong-ist, cu te miri cine. Asta e treaba lui de primar? Sunt instituții ale statului!

A fost ales să rezolve probleme : termoficare, transport, spitale, investiții, poluare, curățenie, persoane vulnerabile. Toate sunt înghețate!

Cred că omul nu a aflat că este primar!

Se joacă de-a tribunalele pe banii cetățenilor din București!

Cât despre “distinsul” domn care îi îndeamnă pe bucureșteni să-și cumpere calorifere electrice și boilere, nu pot spune decât că exprimă exact modul odios de a gândi al celor de la putere față de românii din toată țara, nu doar din București.

Dacă eu sau un om din subordinea mea am fi făcut o afirmație similară, eram linșați! Și pe stradă, și pe FB…

Niște șmecherași ajunși în funcții prea înalte, comparativ cu statura lor profesională și morală!

Acest penelist Crețu, prieten cu Orban, a fost și director la Elcen, pe timpul premierului Ludovic Orban. Adică instituția din subordinea guvernului care nu și-a modernizat CET-urile și din cauza căreia sunt mari pierderi pe rețeaua de termoficare - pierderi suportate tot de către bucureșteni!

Cu astfel de oameni fără scrupule în poziții cheie, nici nu este de mirare că în București e un dezastru din toate punctele de vedere!”, a scris Firea pe Facebook.