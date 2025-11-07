În cadrul Congresului extraordinar al PSD, Firea a declarat că încercarea de a echilibra bugetul prin reducerea ajutoarelor pentru pensionari, mame și copii reprezintă o lovitură directă împotriva natalității, care în România este cea mai scăzută din Europa.

„Din punctul meu de vedere - ca femeie, ca mamă, ca social-democrată - cea mai mare palmă a fost dată familiilor din România de către acest Guvern. Nu poți să vii să spui că rezolvi problema deficitului - și Olguța (Vasilescu) ne-a arătat cu cifre că este o falsă problemă, doar pentru a arunca anatema, din nou, pe PSD - și să spui că te echilibrezi cu bani de la pensionari, de la mame, de la copii.

Să îi spui unei femei care crește un copil nu numai că nu o ajuți, nu numai că nu faci nimic pentru ea, ci că îi iei și acea sumă, spunând că ea trebuie să se asigure în plus, pentru că este deja o povară financiară... Suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește natalitatea”, a explicat Firea.

De asemenea, fostul primar general al Capitalei a criticat ipocrizia unor politicieni care, deși au criticat anterior investițiile făcute pentru Catedrala Mântuirii Neamului, au participat acum la ceremonialul de sfințire, considerând această participare o simplă „oportunitate de imagine”.

„Am văzut - și cuvântul ipocrizie e prea mic - cum la momentul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului s-au înghesuit, pe lângă oameni care au contribuit la ridicarea acesteia și care au susținut-o, atei, agnostici, oameni care ne-au blamat și ne-au făcut \"pupători de moaște\", oameni care au aruncat cu pietre în primarii care au propus, iar consilierii au votat, ca parte din sumele alocate bugetelor locale să meargă către Catedrala Mântuirii Neamului. S-au dus la oportunități de imagine”, a afirmat fostul primar al Capitalei.

Gabriela Firea a subliniat importanța acordată în timpul guvernărilor social-democrate domeniilor culturii și educației, amintind că aceste sectoare au suferit reduceri semnificative de fonduri sub actuala guvernare. Ea a îndemnat PSD să își recâștige electoratul și să renunțe la compromisuri politice care umbrează munca membrilor partidului la nivel local.

„M-aș bucura măcar să observ că, din partea așa-numitei drepte politice, există respect pentru spectacolele adevărate de la teatru, din centrele culturale, de la Filarmonică, de la Operă, de la Operetă. Dar nu vedeți că ei sunt cei care au tăiat fondurile și din domeniul cultural?

Vedeți că actorii, regizorii, personalul tehnic - toți ies acum în față și spun că pe vremea PSD nimeni nu și-a permis așa ceva și că în timpul guvernărilor social-democrate întotdeauna Cultura a avut un loc aparte”, a transmis europarlamentara.