În urma comentariilor răutăcioase din ultima perioadă, vedeta a ținut să le explice oamenilor care o urmăresc în mediul online, că răutatea nu duce nicăieri. Mai mult, îl prezintă pe Tavi Clonda ca fiind soțul perfect și își îndeamnă publicul să învețe să iubească la rândul lui.

După atacurile lansate de internauți în online, vedeta a răbufnit și a avut un limbaj colorat la adresa urmăritorilor săi:

„Anumite persoane aici pe Facebook, spun lucruri care nu au nicio legatura cu realitatea. Si azi o sa vreau sa vorbi despre Tavi, despre sotul meu, despre partenerul meu de viata si despre tatal copiilor mei, pe care foarte multi il jugnesc fara sa aiba habar despre ceea ce inseamna Tavi in viata mea, si care isi permit sa enunte niste judecati de valori care nu au nicio legatura cu realitatea.

Bine, noi stim cine sunte, dar ignori o data, ignori de doua ori, dar te prinde intr-o zi mai proasta si nu iti mai vine sa ignori, ca ai toate sansele sa cazi intr-o depresie stupida din partea unor parerologi care se hranesc din a-i ponegri pe alti, si din a creiona intr-o zona negativa pe cineva.

Zilele trecute am filmat un videoclip pentru ca Tavi trebuia sa scoata o piesa care este in productie acum si am postat cateva imagini pe Facebook de la filmare. Bai si a intrat o doamna, care nu vreti sa stiti cam ce porcarii si prostii scria. Dar stiti ce mi s-a parut amuzant? Faptul ca intr-o propozitie, care nu putea fi citita, atatea greseli gramaticale si atata lipsa de discernamant in mesajul ala, si tu iti permiti sa iti dai cu parerea si sa spui ca Tavi nu stie sa cante? Doamne! Sunt socata uneori de cat de prosti pot fi oamenii. Si de cat de buna parere au despre ei in ciuda faptului ca nu au nimic in creierutul lor.

Sa stiti ca daca aruncati cu rahat in univers, rahatul vi se va intoarce in viata. Si spun asta pentru ca probabil ca nu realizati ca vietile voastre frustrate si fara lucruri care sa va motiveze, si faptul ca stati acolo in asa zisa voastra zona de confort si ca scrieti pe Facebook despre mine sau despre sotul meuu sau despre copiii mei, lucruri urate ca jugniti si ca incercati sa ii creionati pe ceilalti intr-o lumina negativa, asta nu face decat sa va descrie pe voi, starea voastra de spirit, lipsa voastra de bucurie, lipsa voastra depreocupare si faptul ca va duceti viata de pe o zi pe alta fara sa aveti un scop anume”, a spus Gabriela Cristea intr-un videoclip postat pe pagina sa de socializare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează o familie din 2015 și au împreună două fete. Prezentatoarea de televiziune spune că s-a săturat de oamenii răutăcioși care nu îi cunosc viața cu adevărat și trag concluzii pripite la orice mișcare de-a ei.

Vedetele de la Holywood părăsesc SUA după victoria lui Donald Trump. O actriță celebră s-a mutat în Europa: „Prefer ca familia mea să trăiască în pace”