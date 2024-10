"Becali este un personaj. N-am relații de amiciție cu el, dar încerc fiu obiectiv. EL are mulți oameni care nu-l simpatizează, dar are și foarte mulți simpatizanți. Este printre puțini oameni care în ultimii 30 de ani a câștigat din fotbal și a avut și performanță. Gigi Becali are stilul lui de a comunica, este un tip generos, credincios, a dat zeci de milioane pe donați, pe biserici. Este un tip care aduce voturi și de aceea și dvs, presa, îl căutați, îl invitați, pentru că atrage atenția. Mai pune si paie pe foc, dar în mod inteligent, care captează atenția opiniei publice. De aceea, nu cred că a vorbit întâmplator acum și, cum spunea, eu cred că îi va aduce voturi lui George Simion și AUR", a afirmat generalul (r) Gabriel Oprea.

Fostul ministru a comentat și episodul pozei cu Mihai Tudose și Viorel Hrebenciuc, despre care s-a speculat că ar confirma scenariul lansat de Becali.

"Eu cred că a explicat foarte bine Mihai Tudose. Ei sunt prieteni, din ce știu eu Mihai era mai junior pe când Hrebenciuc era negociatorul PSD și l-a sprijinit, la fel cum i-a sprijinit și pe alții mai tineri. Eu cred că sunt doar speculații (privind o negociere pentru sprijinirea lui Simon - N.R.), merg pe mâna lui Mihai Tudose", a afirmat Gabriel Oprea, în exclusivitate la Realitatea Plus.