Contracte pentru grâu și porumb din Ucraina, folosite pentru inducerea în eroare

Anchetatorii susțin că faptele s-ar fi petrecut în perioada 2022-2023, când unul dintre suspecți, în calitate de administrator al unei societăți comerciale specializate în vânzarea de cereale, ar fi indus în eroare reprezentanții companiilor străine.

Pretextul folosit a fost încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare pentru grâu și porumb provenite din Ucraina. În urma acestor tranzacții, prejudiciul total estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 847.000 de euro.

Rolul intermediarului în schema de înșelăciune

Cel de-al doilea suspect este acuzat de complicitate, procurorii arătând că acesta ar fi acționat ca intermediar între părți. Mai exact, ar fi transmis documente bancare pentru a crea aparența că plățile au fost efectuate, contribuind astfel la menținerea în eroare a firmelor păgubite.

Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care a dispus, în data de 30 martie, măsura controlului judiciar față de cei doi inculpați, cetățeni româno-moldoveni.

Decizia a fost luată pentru a preveni sustragerea acestora de la urmărirea penală și pentru a asigura buna desfășurare a anchetei.

Obligațiile impuse inculpaților

Pe durata controlului judiciar, suspecții trebuie să respecte mai multe restricții, printre care:

prezentarea la organele judiciare ori de câte ori sunt chemați;

interdicția de a părăsi teritoriul României fără aprobare;

interdicția de a lua legătura cu persoanele vătămate, în afara condițiilor stabilite de anchetatori.

Procurorii continuă cercetările pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, urmând să stabilească toate detaliile legate de mecanismul fraudei și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.