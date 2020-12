Fratele Irinei Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, audiat la DNA în dosarul TelDrum

Potrivit sursei citate, fratele Irinei Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a fost citat in celebrul dosar TelDrum. Ceva mai devreme si Irina Tanase s-a aflat la sediul DNA, unde a fost citata in calitate de martor, in acelasi dosar.

Dosarul TelDrum este unul extrem de amplu si se refera la achizitii, unele dintre ele chiar si din foncuri europene, facute pe vremea cand Liviu Dragnea se afla la conducerea Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, dosar in care fostul lider al PSD este acuzat ca ar fi favorizat compania TelDrum.

Vă reamintim că la mijlocul lunii august, DNA a anunțat oficial inculparea lui Liviu Dragnea în dosarul TelDrum, fostul președinte al CJ Teleorman fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu cu obținere de foloase și instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false.

