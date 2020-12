Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, audiată la DNA

Irina Tănase a declarat, totuși, că nu numai ea a fost citată, ci atât familia ei, cât și a fostului lider PSD.

Iubita lui Dragnea a calificat faptul că a fost chemată să dea declarații la scurt timp după ce s-a pronunțat in legătură cu situația în care se află fostul lider drept "o pedeapsă a sistemului asupra familiei, pentru că am îndrăznit să vorbim despre situația in care se află acesta (L. Dragnea - N.R.). Pe 23 decembrie doamna procuror a emis citatii catre copiii lui Liviu, fosta sotie, catre mine si fratele meu", a mai spus Irina Tanasa.



Ea a precizat că nu a dat declarații in dosarul Tel Drum fiindcă a refuzat, iar faptele s-au întâmplat pe când avea 8-9 ani.