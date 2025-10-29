Oficialul va avea întâlniri bilaterale cu ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, și va vizita contingentul dislocat la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu.

Discuții bilaterale și vizitarea contingentelor

Agenda vizitei include atât discuții oficiale, cât și deplasarea la unitățile militare implicate în misiuni de instruire comună. „Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România”, transmite Ministerul Apărării Naționale. Întâlnirea dintre cei doi miniștri va avea loc la Sibiu, iar ulterior aceștia vor susține declarații de presă la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.

Grupul de Luptă NATO în România

Constituit în 2022, cu aprobarea Parlamentului României, Grupul de Luptă reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania. Acest contingent reflectă angajamentul Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.

Americanii retrag trupe din România, Moșteanu vorbește despre o „ajustare”

Implicarea Franței în securitatea flancului estic

Grupul de Luptă condus de Franța menține capacități operaționale consistente pe teritoriul României și asigură o prezență constantă pentru instruire și descurajare. Vizita ministrului francez are rolul de a consolida cooperarea și de a evidenția angajamentul alianței față de securitatea regiunii.

Programul oficial al vizitei

Pe parcursul zilei de joi, 30 octombrie, ministrul francez va participa la întâlniri strategice și va vizita bazele militare unde sunt dislocați militarii aliați. Totodată, discuțiile vor viza modalități de susținere a operațiunilor comune și de întărire a capacității de apărare a României pe termen lung.

Angajamentul Alianței Nord-Atlantice

Reprezentanții MApN subliniază că prezența Franței și a altor state membre în România demonstrează continuitatea angajamentului NATO pentru securitatea flancului estic, chiar și în contextul ajustării efectivelor americane pe continent.

Mișcări de ultimă oră: Nicușor Dan, întrevedere cu Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu pentru a pune țara la cale, în urma retragerii unei părți din trupele americane