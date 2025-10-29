„România și aliații au fost informați despre redimensionarea unei părți din trupele americane dislocate în Europa, care reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale din SUA, anunțate încă din februarie”, a precizat ministrul.

Ajustare, nu retragere

Moșteanu insistă că nu este vorba despre o retragere completă a forțelor americane, ci despre o ajustare planificată a rotațiilor în mai multe state NATO. „Vreau să fie clar: nu vorbim despre o retragere a forțelor americane din România, ci despre o ajustare planificată a rotațiilor în mai multe state NATO. Pe teritoriul României rămân aproximativ 1.000 de militari americani, continuând misiunile comune de apărare și descurajare”, a explicat el.

Capacități strategice menținute

Ministrul a subliniat că infrastructurile-cheie rămân complet funcționale. „Capacitățile strategice - inclusiv sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, găzduit de baza aeriană de la Deveselu - își mențin integral funcționalitatea, iar baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată”, a afirmat Moșteanu.

Investiții majore la Mihail Kogălniceanu

În paralel, Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu va beneficia de investiții de amploare. „Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu va continua să fie dezvoltată prin investiții majore, în valoare de peste două miliarde de euro”, a precizat ministrul.

Prezență aliată consolidată

Conform ministrului, prezența aliată în România este astăzi mai puternică decât în 2022, iar cooperarea militară cu SUA rămâne solidă. „România rămâne un pilon de stabilitate și încredere pe Flancul Estic al NATO”, a mai adăugat Ionuț Moșteanu.

Angajament pentru apărare și modernizare

Ministrul a reiterat angajamentul țării noastre pentru consolidarea capacității naționale de apărare. „Țara noastră își menține angajamentul de creștere graduală a bugetului pentru apărare și accelerează programele de modernizare și înzestrare a Armatei Române, pentru ca fiecare român să trăiască într-o țară sigură și protejată”, a explicat el.

Ionuț Moșteanu a încheiat mesajul mulțumindu-le partenerilor americani pentru colaborare. „Le mulțumesc partenerilor americani pentru cooperarea solidă și încrederea reciprocă care definesc acest parteneriat”, a transmis ministrul Apărării.

