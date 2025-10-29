Francken a declarat într-un interviu pentru ziarul De Morgen: „Dacă președintele Vladimir Putin ar lansa o rachetă la Bruxelles, va lovi direct în inima NATO, vom șterge complet Moscova de pe fața pământului.” Oficialul belgian a adăugat că nu crede că președintele rus s-ar încumeta să lanseze o rachetă de croazieră asupra Belgiei.

Semnalele serviciilor de informații occidentale

Agențiile occidentale de informații au atras atenția în repetate rânduri că Kremlinul ar putea planifica atacuri împotriva unuia sau mai multor state membre NATO în anii următori. Theo Francken consideră puțin probabilă o invazie la scară largă, dar avertizează asupra unor scenarii de tip „zonă gri”, în care forțe subversive ar putea alimenta tensiuni în rândul minorităților rusofone. Francken a menționat riscul ca operațiuni discrete să ducă rapid la pierderea unor teritorii: „Înainte să-ți dai seama, vor fi anexat o parte din Estonia.”

Creșterea capacităților militare rusești

Ministrul belgian a subliniat intensificarea potențialului militar al Rusiei. „Rușii și-au crescut capacitățile. Economia lor militară produce de patru ori mai multe muniții decât toate statele NATO la un loc,” a spus el. Francken a mai remarcat diferențele de putere de cumpărare: „Bugetele nu pot fi comparate nici ele, pentru că rușii pot cumpăra mult mai mult pentru aceeași sumă pe care o cheltuim noi.”

Probleme de comandă și disponibilitate imediată

Francken a atras atenția asupra lipsei unei comenzi centrale eficiente la nivel european. Potrivit ministrului, în cazul unei agresiuni majore, pentru desfășurare imediată ar fi disponibili doar „câteva unități ale Eurocorps din Strasbourg”, ceea ce pune accent pe limitările inițiale în reacție și pe necesitatea unei coordonări mai bune între statele membre.

Serviciile secrete americane: Putin intenționează să continue războiul în ciuda pierderilor și a deteriorării economice

Perspective militare exprimate de foști comandanți

Opinii similare vin și din partea unor foști comandanți occidentali. Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane în Europa, a vorbit despre capacitatea NATO de a neutraliza rapid infrastructura militară rusă în cazul unui atac asupra teritoriului alianței. „Dacă Rusia ar ataca Polonia în 2025 în același mod în care a atacat Ucraina, ar fi distrusă de forțele aeriene ale NATO și de forțele terestre ale Alianței. Putem fi siguri că Kaliningrad ar fi eliminat în primele ore. În primele ore, Kaliningrad dispare; toate facilitățile rusești sunt distruse,” a subliniat Hodges. El a adăugat că o soartă similară ar urma facilităților militare ruse din Sevastopol.

Riscurile tacticilor hibride

Comentariile oficialilor și ale analiștilor militari aduc în prim-plan vulnerabilitățile generate de tacticile hibride. Manipularea informațiilor, acțiunile subversive locale și presiunile economice sau energetice pot destabiliza regiuni fără declanșarea imediată a unui conflict convențional, ducând la pierderi teritoriale treptate.

Provocări pentru stocuri și lanțuri de aprovizionare

Creșterea producției rusești de muniții și dezechilibrele bugetare menționate de Francken pun problema adaptării stocurilor aliate. Capacitatea de a susține un efort prelungit depinde de mărirea producției interoperabile și de asigurarea lanțurilor logistice comune.

Avertismentele recente urmează să determine discuții la nivelul NATO și în capitalele europene privind consolidarea posturii defensive pe flancul estic. Problemele semnalate privind capacitatea de răspuns imediat și disponibilitatea resurselor vor figura, cel mai probabil, pe agenda reuniunilor militare și politice viitoare.

Retragerea trupelor americane, comentată de Anca Alexandrescu: „Este clar că nu există niciun fel de comunicare cu administrația Trump”