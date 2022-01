Breivik, condamnat la 21 de ani de închisoare, în 2012, cu posibilitate de prelungire, compare săptămâna aceasta în faţa comisiei care decide dacă va fi sau nu eliberat înainte de termen. Norvegianul susţine că a renunţat la violenţă, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

"Apreciez că Breivik are acelaşi diagnostic pe care l-a avut întodeauna. Riscul unor acte violente viitoare nu s-a modificat din 2012 şi 2013, când mi-am redactat prima evaluare", a declarat psihiatra Randi Rosenqvist la tribunalul din districtul Telemark din sudul Norvegiei, în a doua zi a unei proceduri desfăşurate, din motive de securitate, în sala de sport a închisorii din Skien unde este încarcerat extremistul.

Experta în psihiatrie susține că Breivik suferă de tulburări de personalitate şi l-a descris drept "asocial, histrionic şi narcisist".

În 22 iulie 2011, Breivik a detonat o bombă în apropierea sediului din Oslo al guvernului. Explozia a omorât opt oameni, iar extremistul de dreapta a mai ucis apoi 69, majoritatea la vârsta adolescenţei, trăgând cu arma asupra unei tabere de vară a tineretului laburist, pe insula Utoya.

Cererea de eliberare condiţionată a lui Breivik a şocat ţara, potrivit AFP, iar familiile victimelor, supravieţuitorii şi experţii se tem că el va folosi procesul ca pe o tribună politică, de unde presa transmite în direct, iar comportamentul său - salutul hitlerist, pancartele, tirada ideologică - au confirmat aceste temeri.

Miercuri, el a apărut din nou în sala de judecată cu o pancartă cu mesaj politic, deşi un judecător îi ceruse în ajun să se abţină de la astfel de gesturi.

Cu toate acestea, Breivik a susţinut că este dispus să se schimbe şi să respecte regulile.

