Echipa universității din București, formată din trei studenți, a reușit să surclaseze universități de top precum Harvard și Masachussets, urcând astfel în clasamentul internațional, în fața Universității Cambridge.

University of Bucharest

Silver Medalists

Problem D: Gene Folding

First to Solve Problem O: Which Planet is This?!

10 problems solved

Europe Region#icpcwfmoscow pic.twitter.com/ltp08rH9E7