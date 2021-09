Muzicianul din Marea Britanie ar fi căzut din elicopter, conform unei imagini postate pe contul său de pe o rețea de socializare. El s-a rănit serios la față. Cu toate astea, el a scăpat cu viață și sărbătorește cu o bere momentul, după cum a arătat într-o altă postare pe Twitter.

Accidentul lui Liam Gallagher vine după participarea sa la festivalul Isle of Wight, care are loc în acest sfârșit de săptămână la Newport, în Regatul Unit, și unde a cântat pe scena principală alături de Tom Jones și Becky Hill.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk