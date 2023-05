Fostul deputat UDMR fugar - Marko Attila a revenit România din luna aprilie, după achitarea sa în dosarul ANRP. Marko Attila a revenit din Ungaria în România după opt ani de la condamnarea sa cu executare în dosarul ANRP, după ce faptele au fost prescrise. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale ANRP, în care fosta şefă a instituţiei Crinuţa Dumitrean era acuzată că a primit o mită de 400.000 euro de la omul de afaceri Horia Simu pentru a-i aproba acestuia despăgubiri supraevaluate pentru un teren de 25 ha situat în municipiul Constanţa.

Fostul deputat UDMR şi secretar de stat pentru minorităţi Marko Attila a declarat luni că a plecat în Ungaria în urmă cu aproape opt ani şi jumătate nu pentru că era vinovat, ci de teama "injustiţiei".

Acesta a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, că în trei dintre cele cinci dosare în care a fost inculpat de DNA a fost achitat, iar alte două au fost clasate, relatează agerpres.ro.

"Opt ani şi jumătate sunt ceva ani pierduţi, pe care, bineînţeles, nimeni nu-i va plăti niciodată, dar nici nu ţin să îmi plătească cineva anii ăştia, pentru că n-are rost să nu mai cert cu nimeni. Au fost în total cinci cazuri, cinci cauze din dosare celebre de restituiri, de despăgubiri de ANRP, celebrele cazuri Bica, de exemplu, dacă vă aduceţi aminte sau cazul Horia Georgescu. Foarte important este, însă, faptul că am fost achitat în toate aceste cazuri şi achitat nu pentru că nu aş fi comis vreo faptă penală, ci pentru că nu a existat fapta în sine.

"Din păcate, eu încă simt că justiţia în România depinde foarte mult de noroc şi de persoana judecătorului. Din păcate, aşa este. Şi, din păcate, până ce instanţele nu vor rămâne doar la lege, vor exista asemenea cazuri în care oamenii trebuie să plece. Nu de frica unei fapte pe care eventual a comis-o, ci de frica injustiţiei. De ce am plecat? Pentru că într-o democraţie şi un stat de drept nimeni nu are voie să facă o secundă de puşcărie pentru ceva ce nu a făcut. Eu aş fi stat vreo trei-patru luni în arest preventiv, pentru că asta a fost de fapt. N-am avut eu condamnări definitive deloc, dimpotrivă, am avut achitări definitive pe linie, dar în perioada aia nefastă a justiţiei aş fi făcut trei-patru luni de arest preventiv, cum au făcut şi alţi colegi de-ai mei pe vremea aceea. Ei au şi primit despăgubiri serioase de la stat pentru lunile de puşcărie făcute degeaba", a declarat Marko Attila, citat de agerpres.ro.

Declarațiile au fost făcute la peste o săptămână de când Marko Attila a revenit în România, după ce, la doar o zi de la achitare, a participat la Congresul UDMR de la Timișoara, din 28-29 aprilie.

Fostul deputat UDMR a fost aplaudat la scenă deschisă.

UDMR a postat pe Facebook și mai multe fotografii cu primirea călduroasă, adăugând mesajul „Bine ai venit acasă. Attila!”.

Pe 27 aprilie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus achitări pe linie în dosarul retrocedărilor ANRP, condamnările decise de Curtea de Apel Bucureşti fiind anulate după ce faptele s-au prescris. În urma deciziei Înaltei Curți, definitivă, au fost anulate condamnările aplicate de Curtea de Apel Bucureşti împotriva fostei şefe a ANRP Crinuţa Dumitrean, care avea o pedeapsă de 6 ani şi 3 luni închisoare, omului de afaceri Horia Simu (6 ani şi 4 luni închisoare), dar şi împotriva fostului deputat UDMR Marko Attila Gabor (fugit în Ungaria), care avea o pedeapsă în primă instanţă de 5 ani închisoare.

Marko Attila, fost membru al comisiei Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), a fost condamnat în anul 2014, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul în care s-a hotărât restituirea Colegiului Szekely Miko din Sfântu Gheorghe. Ulterior, acesta a plecat în Ungaria după ce a fost pus sub acuzare de DNA, în baza principiului răspunderii colective, în alte cinci dosare de restituire şi despăgubiri.

Marko Attila a fugit din țară în Ungaria în 2015 și pe numele său a fost emis un mandat european de arestare după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul ANRP, pentru abuz în serviciu.