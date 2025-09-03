„În presa europeană, recent încheiatul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) a fost tratat mai ales ca un exercițiu propagandistic al Chinei și Rusiei. O abordare pe cât de comodă pentru politicianul occidental pe atât de superficială.

Se trece cu vederea faptul cetățenii statelor participante la lucrări cumulează bine peste jumătate din populația lumii și că, dincolo de gesturi simbolice, au fost discutați pași concreți pentru întărirea cooperării lor: crearea unei bănci de dezvoltare, a unui sistem financiar propriu, cooperare în inteligență artificială și multe proiecte de infrastructură. Este mai simplu pentru “occident” să vorbească despre BRICS și SCO ca fiind victime ale presiunii ruse și chineze decât să accepte că Sudul Global chiar există și are propriile motivații și interese. Refuzăm să acceptăm că statele reunite, de la Rusia și China, la India, Pakistan, statele din Asia Centrală, Iran, Turcia și altele nu sunt aduse împreună de loialitate ideologică, ci de interese comune: securitate energetică, autonomie financiară, infrastructură, etc. Din păcate, atitudinea condescendentă, de superioritate, a “vestului civilizat” alimentează neîncrederea și împinge tot mai multe state să caute alternative la ordinea internațională propusă și condusă de Occident” a scris pe Facebook fostul șef al spionajului, generalul Silviu Predoiu.



„Summitul de la Tianjin a arătat limpede că o parte semnificativă a lumii caută securitate energetică, autonomie financiară și parteneriate tehnologice dincolo de Occident. Iar dacă Europa continuă să minimalizeze aceste semnale sub eticheta de „propagandă”, riscăm să fim din nou luați prin surprindere de lumea care se schimbă chiar sub ochii noștri” mai scrie generalul