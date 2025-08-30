Fost director SIE: Nu s-a spus clar de ce s-au anulat alegerile

Fostul director al Serviciului de Informații Externe spune că nici până în momentul de față nu există vreo dovadă că au existat interferențe străine în alegerile din România. Silviu Predoiu a declarat că în motivarea CCR se regăsesc cu totul alte motive și că s-a vorbit doar în parabole privind această chestiune care a destabilizat țara. 

”Eu nu știu cine a spus că au fost ingerințe străine în primul tur in noimbrie. Nu a zis CSAT, uitați-vă, citiți din nou documentele serviciilor.

Ei au vorbit în parabole. Dacă ar interveni cineva ar trebui să vedem asta, uitați-vă în decizia Curții Constituționale, de ce au fost anulate alegerile. Sunt trei puncte, trei motive principale: inegalitate de șanse, folosirea incorectă a algoritmilor, etc. Nu se spune nimic în decizia Curții Constituționale, urmare a interferenței unei forțe externe.

Nu se spune în niciun raport al niciunuia dintre servicii: Rusia. Erau rapoarte strict secrete, deci trebuiau să zică cu subiect și predicat. Ele au fost prezentate desecretizate. Ele vorbesc în parabole”, a spus Silviu Predoiu în cadrul unui podcast.

