Fost director SIE: Nu s-a spus clar de ce s-au anulat alegerile

”Eu nu știu cine a spus că au fost ingerințe străine în primul tur in noimbrie. Nu a zis CSAT, uitați-vă, citiți din nou documentele serviciilor.

Ei au vorbit în parabole. Dacă ar interveni cineva ar trebui să vedem asta, uitați-vă în decizia Curții Constituționale, de ce au fost anulate alegerile. Sunt trei puncte, trei motive principale: inegalitate de șanse, folosirea incorectă a algoritmilor, etc. Nu se spune nimic în decizia Curții Constituționale, urmare a interferenței unei forțe externe.

Nu se spune în niciun raport al niciunuia dintre servicii: Rusia. Erau rapoarte strict secrete, deci trebuiau să zică cu subiect și predicat. Ele au fost prezentate desecretizate. Ele vorbesc în parabole”, a spus Silviu Predoiu în cadrul unui podcast.

Ministrul Afacerilor Externe, declarații explozive: Administrația Trump a cerut explicații autorităților române cu privire la anularea alegerilor