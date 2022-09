"N-am mai pățit așa ceva în viața mea. Am fost la un eveniment unde aveam cazarea plătită, dar pentru o noapte în plus mi-am rezervat o cameră. Am căutat cel mai bine contat hotel, nu mi s-a spus pe booking că nu este căldură, nu cred că erau mai mult de 16 grade, în condițiile în care afară erau cam 12, iar când am sunat la recepție să le spun să pornească încălzirea, mi s-a răspuns că hotelul respectă apelul european la economie de energie și că abia de la 1 noiembrie dau drumul la căldură, am zis că puteam căuta alt hotel si mi s-a spus că era inutil, pentru că este un ordin la nivel național, se aplică în mall-uri, în hoteluri, oriunde este la fel, chiar și la 5 stele. Am vorbit cu alți oameni, erau revoltați, unii aveau copii, au dormit în mașini", a declarat Sorin Constantinescu, în exclusivitate la Legile Puterii de la Realitatea Plus.

Partea oarecum amuzantă a poveștii a venit după ce fostul oficial de la jocuri de noroc a publicat situația de la hotel pe rețelele de socializare.

"Am avut peste 800 de comentarii, inclusiv oameni care îmi dădeau sfaturi cum să mă descurc. Cineva îmi spunea să iau o aeroterma în valiză, altcineva să blochez cu banda adeziva butonul uscătorului de păr, în poziție pornită."