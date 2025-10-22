Tabăra, menită să contracareze protestele masive împotriva administrației președintelui Aleksandar Vucic, este cunoscută sub numele de „Caciland”. În cadrul atacului, unul dintre corturile taberei a fost incendiat, iar autoritățile susțin că făptașul a fost responsabil și pentru incendiere.

Arestarea suspectului și acuzațiile

Poliția l-a reținut pe un bărbat identificat doar ca V.A., născut în 1955, potrivit Parchetului Superior din Belgrad. Instituția a precizat că „după o ceartă verbală pe teme politice diferite, a scos un pistol pe care îl purta fără autorizație și a tras mai multe gloanțe, unul lovind o persoană în coapsă, iar altul într-un cilindru de gaz aflat în apropiere, provocând explozie și incendiu”, scrie BalkanInsight.

Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de până la 48 de ore, fiind suspectat de tentativă de omor, deținere, purtare și trafic de arme și explozibili fără autorizație, precum și punere în pericol general.

BREAKING:



Video of the shooting near the Serbian Parliament.



The video shows what appears to be one of the victims getting to his feet and limping as he tries to escape, after which the police arrive and a shootout begins.



🇷🇸 pic.twitter.com/mvVfQigwti — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025

Reacțiile oficialilor sârbi

Prim-ministrul Djuro Macut a declarat că este „profund îngrijorat de incidentul grav, cu motivație politică”, petrecut în fața parlamentului. Președintele Vucic a catalogat atacul drept „un teribil act terorist” și a afirmat că evenimentul era doar o chestiune de timp. „Acest lucru era doar o chestiune de când se va întâmpla. S-a vorbit despre asta nenumărate ori. S-ar fi putut întâmpla în Uzice, în Valjevo, în Novi Sad și, cel mai așteptat, în Caciland, împotriva căruia s-au spus atât de multe cuvinte, atâta ură și agresiune”, a spus președintele.

Proteste violente în Serbia, polițiștii au tras cu gaze lacrimogene. Protestatarii vor ca președintele să își dea demisia

Vucic a legat atacul de valul de proteste care zguduie Serbia de aproape un an, declanșat de tragedia de la gara din Novi Sad, soldată cu 16 decese.

Detalii despre făptaș și motivație

Președintele a prezentat datele personale ale presupusului atacator, inclusiv numele complet, data nașterii și companiile pentru care a lucrat. În timpul conferinței de presă, au fost prezentate și imagini realizate de poliție în care suspectul era filmat întins la pământ. În aceste înregistrări, întrebat despre motivele atacului, bărbatul a exprimat gânduri suicidare și a afirmat că a fost deranjat de corturile taberei și de „ocuparea” centrului orașului de către tabăra Partidului Progresist Sârb.

Context politic și reacția Parlamentului European

În aceeași zi, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Serbia, solicitând o anchetă deschisă asupra tragediei de la Novi Sad și condamnând polarizarea politică și represiunea de stat în curs în țară. Rezoluția pune în lumină tensiunile politice profunde și criza continuă a încrederii publice în instituțiile sârbești, în timp ce atacul din Caciland a subliniat fragilitatea securității și a ordinii în capitală.

Cătălin Predoiu, întâlnire de gradul zero cu ministrul de Interne al Serbiei. Ce au discutat cei doi omologi