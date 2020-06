FMI, scenariu negru pentru economia mondială din cauza pandemiei de coronavirus/Pentru România se așteaptă o contracție de 5,8%

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a înrăutățit semnificativ estimările privind evoluţia economiei mondiale în acest an, după analiza efectelor negative ale pandemiei de coronavirus. FMI se așteaptă la o contracție puternică a economiei la nivel global în al doilea trimestru al acestui an din cauza crizei COVID, avansând o contracție de 4,9% pentru acest an. Pentru România, este previzionată o contracție de 5,8% a economiei în 2020.

