“Am făcut într-adevăr un apel zilele trecute la suceveni să vină la o manifestare care să intre în funcţiune la timp, că încă, spun eu, e la timp, împotriva extremismului. De ce în Bucovina? Bucovina are o istorie foarte, foarte frământată, agitată şi chiar din cauza extremismului am avut aici, înaintaşii noştri au avut mult de suferit”, a declarat Flutur, sâmbătă, la o televiziune de știri.



Întrebat dacă acest miting este împotriva AUR sau împotriva curentului extremist, preşedintele CJ Suceva a răspuns:

“Este împotriva curentului extremist. Că acum cei de la AUR sunt care îl reprezintă, trebuie să descurajăm astfel de semnale. Am avut o mostră săptămâna trecută, au venit din vreo 12 judeţe, au avut nişte manifestări care nu seamănă sub nicio formă a ceva civilizat, nu au vrut să vină la dialog, i-am invitat să discutăm soluţii de dezvoltare, ei nici nu au candidat, dar vin să rupă clanţa uşii, să înjure, să facă fel de fel de atacuri nedemocratice. Evident că este o reacţie care a izvorât din interiorul judeţului Suceava. Mâine vor fi mii de oameni în stradă şi ăsta este doar începutul. Am văzut acest fenomen de nemulţumire pentru că dumnealor nu pun nimic în loc. Eu voi lansa un decalog de luptă împotriva extremismului mâine de la Suceava pe zece puncte, voi citi punct cu punct, dar sunt convins că vor fi mai multe. Va veni societatea civilă, s-au anunţat mulţi vorbitori şi mă bucur, pentru că trebuie să ne îngrijoreze”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a explicat că mâine, poimâine se vor juca elevii în curtea şcolii folosind modele de acest gen.

“Fuga aceasta cu telefonul, că ne filmează cineva, mâine, poimâine, să joacă copiii în curtea şcolii folosind aşa zise modele de genul ăsta dacă noi n-avem curaj să venim la normalitate. Bucovina este o zonă a toleranţei, a normalităţii. Un exemplu vă dau. Cum aducem bucovineni acasă din diaspora prin atitudinile extremiste? Noi trebuie să avem oamenii înţelepţi, să vină la construcţie, să modernizăm. Am început să facem drumuri, autostrăzi avem proiecte. Nu prin atitudini care, uitaţi-vă către est i-au închis că n-au acces nici în Ucraina, nici în Republica Moldova şi mai urmează şi în vest”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.

Sute de membri şi simpatizanţi ai AUR au participat, duminică după-amiază, la un miting organizat în centru municipiului Suceava, participanţii contestându-l vehement pe preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, pe care l-au numit „ultimul baron local” şi căruia îi cer demisia. Flutur a transmis că îl invită la discuţii pe Simion şi i-a propus să candideze împreună pentru şefia CJ Suceava, iar cel care pierde să iasă din politică.