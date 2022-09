„Atunci când era foarte bolnav la Cluj și a fost operat de profesorul Lucan. Îmi pare bine că pot să vă spun asta și îmi pare și rău. Singurul care a venit, din actorii români, să se îngrijească de el am fost eu. M-am dus la spital la profesorul Lucan, i-am dus alimente. Știam că e bolnav, dar toți suntem bolnavi, nu suntem niciunii sănătoși dacă am trecut de o anumită vârstă. Nu știam că e așa de grav. Nu pot să suport moartea colegilor mei. În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună… în fiecare două-trei zile moare cineva. A fost un artist popular, foarte iubit, e greu să relatez…”, a transmis Florin Piersic, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Alexandru Arșinel a murit, joi seara, la vârsta de 83 de ani. Actorul era internat la Spitalul Universitar din Capitală, în secția de Terapie Intensivă, după ce a avut nevoie de asistență medicală.