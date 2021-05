"Starea de alertă rămâne. Vom avea o şedinţă de guvern mâine (vineri - N.R.) în care vom modifica în funcţie de deciziile pe care le-am luat astăzi (joi - N.R.) împreună. Foarte important, apar aceste relaxări, dar toţi românii trebuie să înţeleagă că suntem încă în pandemie. Avem vaccin, trebuie să ne vaccinăm. În spaţiul închis rămâne masca, în staţii de autobuz, în zone aglomerate (...), pieţe în aer liber. Este un pas important mai devreme decât estimasem şi lucrurile merg bine, dar să nu credem că a trecut. Trebuie să mergem să ne vaccinăm. (...) Vineri vom face hotărârea de guvern. Vineri vom avea hotărârea CNSU şi vom mai veni cu detalii exact despre ce se întâmplă între 15 mai şi 1 iunie", a afirmat Florin Cîțu, la un post TV.



Șeful guvernului a ținut să le răspundă și celor care au reproșat că măsura de a se renunța la mască în spațiile deschise a fost luată prea devrme.



"Când am început şi am avansat această dată de 1 iunie, mi s-a spus că sunt prea optimist şi nu se va întâmpla. Am avut mai multe scenarii şi în discuţia pe care am avut-o şi cu domnul preşedinte, am zis să luăm în calcul să creştem puţin indicatorii la care ne uităm şi dacă avem rezultate mai bune la unii dintre aceşti indicatori, vom lua măsurile mai devreme. (...) A fost un cumul de factori, a mers mai bine valul trei decât ne aşteptam", a afirmat el.