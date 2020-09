Florin Cîțu, ”vești excelente” pentru români: Investițiile guvernului Orban, cele mai mari din ultimii 10 ani. Economia își va reveni din trimestrul 3

”Investițiile NETE în economie MAI MARI în trimestrul II și semestrul I din 2020 față de aceeași perioadă din 2019. Doar guvernul PNL a investit CEA MAI MARE sumă din ultimii zece ani în primul semestru și se vede (...) Am implementat o politică fiscală anticiclică, prudentă și responsabilă, iar datele confirmă că am ales cea mai bună strategie. În continuare este nevoie și de dobânzi reale zero sau chiar negative pentru a menține acest ritm. Nu am dubii că așa se va întâmplă”, scrie Cîțu, pe Facebook.



Potrivit datelor provizorii ale INS, în primul semestru, investiţiile nete realizate în economie au crescut cu 1,5% față de aceeași perioadă din 2019, la 41,596 miliarde de lei. Creșterea a fost susținută de lucrările de construcţii noi - 7% şi de utilaje, inclusiv mijloace de transport, - 2,3%. La alte cheltuieli s-a înregistrat o scădere cu 21,5%. În trimestrul al doilea, investițiile au avansat cu 0,4%, în ritm anual, la 23,509 miliarde de lei.