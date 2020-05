Florin Citu: Situatia nu este deloc roz. Vom gestiona banii publici catre sectoarele cu cel mai mare randament

Chiar daca situatia incasarilor pe luna aprilie arata mai bine decat in luna aferenta a anului trecut, deficitul bugetar estimat pentru acest an este dublu, drept pentru care situatia nu este deloc roz, a afirmat in aceasta sera, la emisiunea "Legile Puterii" de la Realitatea PLUS, ministrul Finatelor Publice, Florin Citu.

