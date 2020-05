Florin Cîțu: Obiectivul amenzilor nu a fost niciodată de a crește veniturile la bugetul de stat

"Impactul il vom vedea in perioada urmatoare. Sper ca romanii sa ramana la fel de atenti si sa respecte starea de alerta. S-au comportat exemplar pana acum si sper s-o faca si pe viitor", a spus Citu, referindu-se la decizia CCR de a declara amenzile date in perioada starii de urgenta ca fiind neconstitutionale.

Intrebat unde urmau sa se duca banii stransi de pe urma amenzilor, Citu a raspuns: "Cum a fost scrisa ordonanta, banii se duceau la bugetul de stat si dupa se lua o decizie. Am inteles ca ar fi fost o discutie cu Vela si urmau sa mearga la Sanatate. Ar fi fost bine asa".

Ministrul a reiterat insa ca obiectivul acestora amenzi nu a fost de a aduce venituri mai mari la bugetul de stat.