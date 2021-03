"NU există nicio diferență între mine si Vlad Voiculescu pe vreo temă,. Ideea este că am fost sesizat și că orice sesizare pornită de la instituție a statului trebuie rezolvată. Nu sunt specialist, aștept răspunsul specialiștilor," a afirmat șeful guvernului.

Pe de altă parte, șeful Guvernului a precizat că modul în care au fost prezentate datele defalcate a creat suspiciuni.

"Am văzut niște opinii care indică niște acuzații grave, pe care trebuie să le explice cei care au publicat datele. Înțeleg că se formează în opinia publică imaginea că s-au vaccinat din rândul personalului militar persoane care n-ar fi trebuit să se vaccineze, ceea ce este un lucru foarte grav. Dacă există dovezi în acest sens, cei care au publicat datele trebuie să le susțină, să le explice. Până în momentul acesta nu știu dacă sunt realități, aștept și eu de la cei care au publicat bazele de date să ne explice daca este adevărat așa ceva, pentru că dacă sunt susținute este foarte, foarte grav", a afirmat Cîțu.

Șeful guvernului a mai remarcat faptul că alte inadvertențe ce pot fi descoperite în datele privind vaccinarea nu au iscat o dezbatere publică atât de intensă.

"Eu am descoperit, consultând datele de pe platforme, că la Timișoara au rămas 20 de mii de locuri libere la vaccinare. N-am vazut pe nimeni să ia atitudine față de faptul că am găsit, consultând platforma de vaccinare, că la Timișoara sunt locuri libere. Am cerut și aștept să aflu de ce Timișoara și Timiș au solicitat vaccinuri," a mai afirmat premierul.

"Eu nu am nicio problemă personală ca aceste date (defalcate - N.R.) să fie publicate zilnic", a mai precizat șeful Guvernului.

Întrebat dacă este mulțumit de activitatea lui Vlad Voiculescu, Florin Cîțu a afirmat că nu a făcut o evaluare, dar că așteaptă să vadă unele rezultate.

"Nu am făcut încă o evaluare, aceasta se face la jumătatea anului. Nu știu care va fi rezultatul raportului, dar știu raportul lăsat de ministrul Tătaru și acolo erau niște măsuri care ar fi trebuit implementate. Aștept să văd acest raport, dar și restul rapoartelor, pentru a vedea dacă au fost implementate măsurile”, a afirmat șeful Guvernului.