"Este o discuție. (...) Vedem ce au de spus colegii noștri. Este clar un pas important făcut din partea noastră. Sunt câteva lucruri de la care nu abdicăm. În primul rând, avem un program de guvernare foarte important, PNRR este deja negociat, toate principiile liberale sunt pe masă", a spus Cîțu.

Întrebat dacă va accepta în Guvern miniștrii USR pe care i-a demis, liderul PNL a răspuns: „Mergem să discutăm în acest moment și după aceea vedem concluziile. Eu aș vrea să calculați matematic și veți vedea că avem voturile necesare pentru a trece acest guvern, de aceea mergem să discutăm cu colegii noștri".

Pe de altă parte, Florin Cîțu a confirmat faptul că în cursul acestei zile vor exista negocieri și cu PSD.

„Așa cum am spus, bineînțeles, discutăm și cu ei, dar cu același mandat. Avem obiective clare în programul de guvernare de la care nu abdicăm, am negociat cu Comisia Europeană reforme clare (…) de la care nu abdicăm, nu vom permite niciun fel de forme de populism care să arunce în aer stabilitatea financiară a României. (…) Am spus foarte clar că mergem cu un mandat de guvernare în jurul PNL, ceea ce înseamnă premier de la PNL", a răspuns acesta unei întrebări a jurnaliștilor.

El a precizat că mai multe detalii pe marginea acestui subiect va putea să dea după finalizarea negocierilor.

"Nu avem multe concluzii, putem discuta mai mult după negocieri", a arătat Cîțu.

Întrebat dacă a discutat cu președintele Ionannis, acesta a recunoscut că a avut discuții cu șeful statului, refuzând să dea detalii despre subiectele abordate.

Reamintim că PNL a votat, marți seară, în ședința BPN de la Parlament, pentru a flexibiliza mandatul negocierilor astfel încât liberalii să accepte intrarea USR sau a PSD la guvernare. Florin Cîțu spune că PNL vrea să rezolve actuala criză politică.

„PNL merge la aceste negocieri și spune că vrea să facă guvernare cu premier liberal. Nu vom modifica nimic din ce am susținut, o guvernare liberală. M-am asigurat că în PNRR sunt incluse reformele. Cine încearcă să modifice o virgulă în PNRR înseamnă că nu vom lua acești bani. Nu vom devia de la obiectivele noastre de a avea o Românie modernă, cu partid european”, afirma președintele PNL, marți seara.