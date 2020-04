Florin Cîțu este optimist: ”Vom ieși din criză mai bine decât ne așteptam”

„Economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam. Se vede deja ca in aprilie firmele platesc taxele. 90% din firmele din Romania sunt IMM-uri, isi fac reconversia, produs masti, biocide, ventliatoare, au raspuns foarte bine si am incredere in economia romaneasca si ca va fi o economia mult mai puternica.

Companiile platesc, in aprilie avem o situatie ok raportat la criza puternica economica si de sanatate, suntem cam unde eram anul trecut, putin sub ce eram anul trecut... au revenit la plata impozitelor si ma bucura, aveam niste estimari foarte dure pentru aprilie. Ma uit cum raspunde economia, am incredere ca vom reveni mai puternici dupa acesta perioada”, a declarat Florin Cîțu.