Premierul Florin Cîțu a fost întâmpinat cu vociferari și scandal, luni, în Parlament la dezbaterile privind bugetul pentru anul 2021, dar acesta a avut o replică ironică de fiecare dată.

„Stimaţi colegi ai coaliţiei, stimaţi colegi din PNL, fără modestie vă spun că acest buget e cea mai importantă realizare de când am început această guvernare. E primul buget al acestui mandat de 4 ani al unei guvernări de centru-dreapta şi o să mă asigur, alături de colegii mei, că o să fie o guvernare de succes care o să aducă o viaţă mai bună pentru toţi românii. O să reuşim şi vom aduce reformă şi investiţii. Am tratat acest buget cu mare simţ de răspundere şi aici aş vrea să le mulţumesc colegilor din PNL pentru că votul lor e cel care m-a desemnat premier, m-a onorat şi mă responsabilizează. Este adevărat suntem o coaliţie în Guvern, iar PNL are cea mai mare pondere în această coaliţie. E responsabilitatea mea să mă asigur că PNL se va achita de toate îndatoririle acestei guvernări.

Acest buget este are două elemente definitorii la care țin foarte mult. Începem reforma în toate cotloanele statului. Oprim 30 de ani de furt pesedist. Doi: Drumul României este în Europa. Garatăm românilor siguranță și securitate. O să mă adresez parlamentarilor PSD, să-și ia un pix, o foaie și să-și ia notițe, cei care știu să scrie, bineînțeles”, a spus Florin Cîțu în plen.

„Veniturile în sectorul bugetar trebuie să fie transpatente și legate direct de performanță. Ajunge, nu se mai poate! Opim mafia pesedistă care ne-a ușurat la buzunare ani de zile. (...) Aștept ca managerii plătiți cu mii de euro să vină cu un plan de restructurare. Dacă nu pot, să spună acum sau să demisioneze, să nu le spun eu să plece”.