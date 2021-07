”Aşa cum am făcut şi până acum, vom face în continuare toate eforturile pentru a-i convinge pe cetăţeni că soluţia de a scăpa de pandemie este vaccinarea. Ministerul Sănătăţii a venit ieri şi a prezentat - am avut o discuţie la Guvern şi după aceea în coaliţie - mai multe soluţii, unele sunt pe parte de restricţionare, altele pe partea de motivare (...). Vom vedea care dintre soluţii vor fi acceptate în coaliţie. Eu mi-am spus părerea despre unele dintre ele, dar, repet, căutăm soluţii pentru a continua o campanie de vaccinare. Până la urmă, eu spun că este şi responsabilitatea fiecărei persoane din România, a fiecărui cetăţean, de a-şi proteja familia, de a-şi proteja pe cei apropiaţi şi propria sănătate, să se vaccineze”, a spus Cîţu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Întrebat despre posibilitatea reintroducerii restricțiilor, șeful Executivului a răspuns: ”Noi avem şi în acest moment anumite praguri la care nu am renunţat: 0,5 la mie, 1,56 la mie, 2 la mie, 3 la mie. Atunci când ajungem la acele praguri, intră în vigoare anumite reguli la care noi nu am renunţat niciodată. Deci, nu trebuie să reinventăm ceva nou. Am avut şi anul trecut aceste praguri, ele au funcţionat, le folosim şi în continuare”.

Recent, ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a spus că, în opinia sa, persoanele nevaccinate ar trebuie să aibă restricţii la participarea la evenimente.